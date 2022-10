Tunisie : la pénurie d’essence sans plomb est-elle vraiment passagère ?

La Pdg de la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir), Fekhta Mahouachi, a confirmé que, contrairement à ce qui circule à ce sujet, la Tunisie dispose d’un stock d’hydrocarbures, tout en admettant qu’une partie de ce stock a été épuisée ces dernières semaines en raison des retards enregistrés dans l’approvisionnement sur le marché mondial.

La Pdg de la Stir, qui intervenait mercredi 12 octobre 2022, sur Shems FM, a expliqué que le carburant est stocké dans 4 zones, à savoir Bizerte, Zarzis, Skhira et La Goulette, ajoutant que, dans une situation normale, le stock couvre plus de 75 jours de consommation, mais qu’actuellement ce stock a été en partie consommé et se trouve aujourd’hui à un niveau bas, sans présenter d’estimation du volume disponible, se contentant d’ajouter que ledit stock sera reconstitué progressivement.

La responsable, qui commentait la crise énergétique que connaît actuellement la Tunisie, a affirmé que celle-ci n’est pas seulement liée à des problèmes de liquidité, l’Etat faisant face à des difficultés de financement de ses importations, mais aussi à la guerre russo-ukrainienne qui a provoqué une hausse des cours mondiaux d’énergie et des difficultés d’approvisionnement pour beaucoup de pays.

Le Pdg de la Stir a assuré que le problème lié à l’essence sans plomb, qui manque dans les stations-services depuis le weekend dernier, sera résolu après le déchargement du navire transportant 25 000 tonnes d’essence sans plomb au port de Bizerte et l’arrivée d’autres navires au cours des semaines et des mois à venir.

Pour sa part, l’expert en énergie, Imed Derouiche, s’est montré moins optimiste en déclarant, mercredi 12 octobre, à l’émission Studio Shems, que la Tunisie n’a pas de grandes capacités de stockage des hydrocarbures et que ce qu’on appelle stock stratégique de carburant n’existe pas réellement.

Pour ne rien arranger, la pénurie d’essence sans plomb est due au manque de liquidités dont souffre le pays, a-t-il aussi affirmé, la Tunisie n’arrivant pas à se faire livrer à temps ses achats de carburant parce qu’elle a des difficultés à les payer suffisamment à l’avance.

M. Derouiche a aussi appelé les citoyens à ne pas s’inquiéter outre mesure de la pénurie d’essence et à ne pas aggraver les problèmes d’approvisionnement en cherchant à faire constamment le plein. Ils doivent remplir le réservoir de leur voiture avec une petite quantité (dont la valeur ne dépasse pas 30 dinars) afin que tous les citoyens puissent rouler, en attendant la fin de la crise.

I. B.