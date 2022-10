La Tunisie, 4e destination d’expatriation en Afrique pour… les Africains  

Le site Travel Noire, consacré aux voyages avec une perspective africaine-américaine, a établi une liste des pays africains où il fait bon vivre comme expatrié. La Tunisie est classée en 4e position.

Travel Noire, qui s’adresse à la diaspora noire et particulièrement aux Africains-Américains, classe la Tunisie derrière la Zambie (1ère), le Sénégal (2e) et la Gambie (3e).

La Tunisie est donc le premier pays nord-africain au classement et le seul dans le Top 7, qui comprend aussi l’Ethiopie (5e), l’Afrique du Sud (6e) et le Mozambique (7e).

On s’étonnera tout de même que l’Egypte, considérée par beaucoup de noir-américains, comme le berceau de la civilisation africaine et dont le patrimoine archéologique est l’un des plus riches au monde, ne figure pas dans cette sélection des destinations d’expatriation basée sur deux critères principaux, et qui sont «la possibilité d’avoir des expériences incroyables qui ne seraient pas possibles dans son pays d’origine et des coûts de la vie accessibles».

«Vivre en Tunisie, c’est pourvoir découvrir la beauté de l’Atlas tout en ayant un accès facile à l’Europe, au reste de l’Afrique et au Moyen-Orient. C’est un petit pays traversé par des influences et des cultures diverses», écrit Travel Noire.

I. B.