Le Cepex prépare la participation tunisienne au salon Première Vision Paris

La Tunisie participera au salon international Première Vision Paris, prévu du 7 au 9 février 2023, a annoncé samedi 15 octobre 2022 le Centre de promotion des exportations (Cepex).

«Première Vision Paris rassemble tous les acteurs des matières premières et des services pour la production des collections les plus pointues de prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures et bijoux fantaisie, afin d’accompagner efficacement les professionnels de la mode pour le développement de leurs collections», a déclaré le Cepex dans un communiqué.

L’événement est une occasion de rencontres d’affaires et d’échanges entre acheteurs et créateurs de mode. C’est une plate-forme pour les exposants et montre la tendance du monde de la mode dans la saison à venir.