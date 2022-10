Tunisie – Ligue 1 : Le match entre le Stade tunisien et l’Espérance de Tunis reporté

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé, ce mercredi 19 octobre 2022, que le match comptant pour la 3e journée de Ligue 1 entre le Stade tunisien (ST) et l’Espérance sportive de Tunis (EST) a été reporté à une date ultérieure.

C’est l’Espérance qui a demandé le report de ce match en raison de la présence de plusieurs de ses joueurs avec les différentes sélections nationales.

Ce match était à la base programmé pour samedi 22 octobre au Complexe Hedi Ennaïfer du Bardo.

La LNFP a, d’autre part dévoilé la date de 2 matches retard comptant pour la 2e journée de Ligue 1, celui qui opposera l’Espérance sportive de Tunis et le Croissant sportif chebbien (et qui connaîtra la remise du trophée de champion aux « Sang et or ») et celui qui opposera l’Union sportive de Ben Guerdane à l’Etoile sportive de Metlaoui.

Ces deux matchs auront lieu le 26 octobre à 14h30.

C. B. Y.