L’étrange histoire de la fillette tunisienne de 4 ans débarquée seule en Italie

L’histoire de la fillette de 4 ans arrivée en Italie à bord d’une embarcation clandestine suscite une vive émotion dans la péninsule, car elle n’était pas accompagnée de ses parents, restés en Tunisie. (Illustration : la fillette tunisienne récupérée par les autorités italiennes).

L’histoire est à peine croyable. On sait que certains parents tunisiens émigrent clandestinement à bord de barques de fortune en se faisant accompagner de leurs enfants, espérant ainsi se voir faciliter par les autorités italiennes les procédures pour avoir des autorisations de séjour, mais qu’une enfant en bas âge soit ainsi confiée par ses parents à des passeurs dans des circonstances pour le moins étonnantes, voilà qui laisse sans voix.

Les parents n’ont visiblement pas pu embarquer dans la même barque pour des raisons qui restent à élucider, mais on peut imaginer d’autres scénarios, comme celui d’un trafic d’enfants.

Aux dernières nouvelles, les autorités tunisiennes, dès qu’elles ont eu vent de l’affaire, ont arrêté les deux parents restés en Tunisie pour les interroger sur leurs intentions derrière cette étrange opération et sur l’identité des intermédiaires auxquels ils ont eu recours, le but étant de remonter la filière. On a aussi appris que les deux prévenus observent encore le silence et refusent de coopérer avec la police en livrant ce qu’ils savent sur l’affaire.

Dans le même temps, des sources en Italie affirment que les autorités de ce pays voudraient retrouver les deux parents pour assurer le regroupement familial, sachant que ces derniers ont un fils de 6 ans resté, lui, avec eux, en Tunisie.

Affaire à suivre…

I. B.