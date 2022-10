Tunisie : démantèlement d’un réseau d’émigration clandestine vers l’Europe via la Serbie

Un réseau international d’émigration clandestine vers l’Europe via la Serbie, qui est actif entre la Tunisie et la Turquie, a été démantelé mardi 25 octobre 2022, annonce le porte-parole de la Garde nationale.

Sept membres du réseau (dont deux sœurs de nationalité étrangère) ont été arrêtés et une somme d’argent estimée à 194 000 dinars, 1980 euros et 805 livres turques a été saisie au domicile d’un des suspects dans la région de Metline, gouvernorat de Bizerte.

Le parquet a autorisé la brigade de recherche et d’investigation de la garde nationale de Tunis à mettre en détention les suspects et à engager une action judiciaire à leur encontre pour «constitution d’une entente en vue de transférer illégalement des personnes vers l’Union européenne à travers la Turquie» et pour «traite des êtres humains».

La direction générale de la garde nationale appelle tous ceux qui disposent de données sur les réseaux de traite des êtres humains les lui transmettre via son site web officiel ou en appelant le numéro : 71860135.

I. B.