Tunisie : des pistes pour la reprise du tourisme à Tataouine

Le secteur du tourisme a connu une forte reprise ces derniers mois dans le gouvernorat de Tataouine, où le nombre de visiteurs a augmenté avec la reprise des marchés européens, notamment français, allemand et italien, dans le cadre de voyages organisés, collectifs ou individuels.

Un certain nombre de représentants d’agences de voyages et de médias, invités par la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) ont visité plusieurs zones de ce gouvernorat du sud tunisien, apprécié la richesse du patrimoine culturel et des réserves géologiques de la région et confirmé leur disposition à insérer celle-ci dans les circuits de la nouvelle saison touristique.

Les professionnels locaux du secteur ont confirmé que la région est en mesure d’attirer un plus grand nombre de touristes et d’accueillir divers événements touristiques tels que les rallyes, à condition de remédier au manque d’infrastructures d’accueil (hôtels, maisons d’hôtes et résidences diverses), d’autant que le nombre de lits dans la région est passé de 500 à 300 en raison de la fermeture de certaines unités touristiques, ce qui est insuffisant pour recevoir les visiteurs de tous les vols pouvant être programmés.

A noter que le commissariat régional au tourisme a cherché à trouver des solutions pour les unités touristiques fermées afin qu’elles reprennent leur activité, tout en incitant les investisseurs à créer de nouvelles unités susceptibles d’augmenter la capacité régionale d’accueil.

La FTH cherche de son côté à aider les jeunes entrepreneurs à créer des maisons d’hôtes et des établissements d’accueil dans diverses délégations de Tataouine pour recevoir un certain nombre de touristes, tout en améliorant le produit proposé en exploitant le riche patrimoine culturel et patrimonial de la région et en encadrant et formant les employés du secteur pour élever le niveau des services fournis.

De leur côté, des investisseurs se sont engagés à restaurer un certain nombre de ksours et d’anciennes maisons de montagne tout en préservant leur caractère architectural et en les transformant en résidences destinées pour l’accueil des touristes, tels que les palais d’Aouled Dabbeb, Chenini et Douiret.

