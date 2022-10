Tunisie : une entreprise néerlandaise annonce l’extension de ses activités à Gabès  

L’entreprise néerlandaise spécialisée dans la production de tomates pour l’exportation Desert Joy – Joie El Hicha prévoit d’allouer 200 millions d’euros (l’équivalent de 647 millions de dinars) pour étendre ses activités à Gabès, dans le sud-est tunisien, où elle est implantée.

Ces investissements devraient générer près de 4.000 emplois et développer une capacité de production de 36.000 tonnes de tomates qui seront exportées vers le marché européen, ont indiqué le Pdg de la société, Kees Van Veen et son partenaire tunisien Néjib Zarrouk, lors d’une séance de travail tenue avec le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saïed, au siège du ministère.

Selon les responsables de l’entreprise, le projet d’extension prévoit la création d’une usine de dessalement d’eau de mer pour l’irrigation et d’autres usines d’énergie solaire et de recyclage des eaux usées.

A cette occasion, le ministre a souligné que son département est prêt à apporter tout le soutien nécessaire à l’entreprise néerlandaise présente en Tunisie depuis 2012, ajoutant que des conditions favorables seront garanties pour qu’elle puisse étendre ses activités.

Rappelons que Desert Joy avait été distinguée lors des TIF Awards décernés à la cérémonie d’ouverture du Tunisia Investment Forum, en 2015.

D’après Tap.