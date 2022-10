Tunisie-Blanchiment d’argent : Un réseau international démantelé, 15 suspects en détention

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce lundi 24 octobre 2022, le démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent, via des sociétés employant des Tunisiens et des étrangers, basées dans le Grand-Tunis, notamment aux Berges du Lac et à l’Ariana.

L’enquêté a été menée par la direction centrale de renseignements et des recherches et l’Unité d’investigation et de recherche relevant de la GN de Laouina, précise la même source en affirmant que l’opération a permis la saisie de sommes d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, des carnets de chèques, sachant que lesdites entreprises sont également accusées dans des activités illégales de paris sportifs.

La DGGN précise ainsi dans son communiqué que les agents ont saisi 93.520 dinars tunisiens, 8.405 livres turques, 1.2 million de dinars numériques et 505 dollars provenant de paris sportifs en ligne.

L’enquête a permis, pour l’heure, d’arrêter 15 suspects, qui ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite des investigations.

