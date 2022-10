Béja : Exploités illégalement, des terrains domaniaux agricoles de 81 hectares récupérés par l’État

Le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières a annoncé, ce mercredi 26 octobre 2022, que ses services régionaux du gouvernorat de Béja ont récupéré 5 terrains domaniaux agricoles d’une superficie totale de 81 hectares, situé dans la délégation de Testour.

L’opération a été menée, en présence des autorités régionales et sécuritaires compétentes, dans le cadre de la bonne gouvernance des terres domaniales squattées et exploitées illégalement par autrui, et ce, suite à l’exécution de décisions d’évacuation émises par le gouverneur de Béja

La même source a ajouté que les terrains concernés sont désormais pris en charge par les services de l’Office des terres domaniales (OTD), en attendant leur réhabilitation dans les meilleurs délais.

