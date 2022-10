Tunisie : Abassi espère la 1ère tranche du prêt du FMI en décembre

«La première tranche du prêt dans le cadre du nouveau programme de facilité élargie de financement du Fonds monétaire international (FMI) interviendrait en décembre 2022», a déclaré Marouane Abassi.

Bien entendu ce sera après que l’accord pour un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars, obtenu au niveau des experts, soit avalisé par le conseil d’administration du FMI qui se réunira en décembre prochain, comme le stipule les règlements de l’institution. Et M. Abassi semble ne pas envisager la possibilité d’un… refus. Nous aimerions connaître les raisons de son optimisme, car nous ne considérons pas l’accord du conseil d’administration du FMI comme… une formalité et que c’est déjà dans la poche.

S’adressant aux journalistes lors d’un forum sur «le rôle des comptables dans la gestion des entreprises en temps de crise», samedi 29 octobre 2022, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a déclaré que le programme présenté par la Tunisie au FMI est entièrement développé en interne, une précision qui peut paraître superflue, sauf que M. Abassi répondait ainsi indirectement à ceux qui considéraient les réformes douloureuses envisagées dans le cadre de ce programme comme des diktats imposés par l’institution financière internationale.

Le gouverneur a ajouté que le programme a été approuvé par le FMI, en attendant son exécution au cours de la période à venir et la mise en œuvre des mesures et réformes difficiles mais nécessaires qu’il contient et qui n’ont pas été mises en place au cours des dernières années, et ce, en tenant compte de la situation difficile des petite et moyennes entreprises (PME).

Dans ce contexte, le responsable financier a indiqué que la BCT a créé une ligne de financement pour les PME sur une durée de 10 et 15 ans et un nouveau financement pour restructurer ces entreprises.

Abassi a également souligné la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs économiques (Etat, BCT, banques et comptables), en temps de crise, pour trouver des solutions radicales et sérieuses aux entreprises fragiles.

I. B.