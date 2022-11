Tunisie-Affaire Nama Tounes : Hamadi Jebali maintenu en état de liberté

L’ancien chef du gouvernement nahdhaoui Hamadi Jebali a été entendu, ce mardi 1er novembre 2022, par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l’affaire Nama Tounes. Il a été maintenu en état de liberté, annonce son avocat Me Mokhtar Jemai.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Me Jemai a précisé que l’audition a duré environ six heures, estimant que le dossier de son client est vide et ne contient aucun nouvel élément : «Pour preuve, le juge d’instruction n’a pris aucune nouvelle mesure», a-t-il lancé, en rappelant l’audition avait été reportée à deux reprises, à la demande de la défense, pour des raisons de santé.

Rappelons que plusieurs personnes sont suspectées de lien avec cette affaire, notamment des dirigeants islamistes, sachant que l’association est soupçonnée de «blanchiment d’argent, de financement de personnes ou d’organisations liées au terrorisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire tunisien». De ce fait les suspects seront poursuivis sur la base de la loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

Y. N.