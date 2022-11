Tunisie : vers la création d’un réseau de pros de la mode dans la région Mena

Créer un réseau de professionnels de la mode de la région Mena, tel est l’objectif de l’atelier de la collaboration régionale et de la formation avancée des formateurs du secteur de la mode au Moyen orient et Afrique du Nord (Mena), organisé par le Centre du commerce international (ITC) du 31 octobre au 3 novembre 2022 à Gammarth, Tunis.

Le Mena Fasgion Hub est un événement régional organisé dans le cadre du Programme global textiles et habillement (GTex) et le Programme textiles pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Menatex), et cofinancé par les gouvernements Suisse et Suédois.

Cet atelier de collaboration et d’apprentissage est destiné aux professionnels, formateurs et professeurs d’institutions de formation et d’enseignement dans le domaine de la création et des tendances de la mode, des quatre pays participants de la région Mena, à savoir la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et la Jordanie.

L’appui du Programme GTex/Menatex aux universités et institutions de formation participantes du secteur de la mode vise à connecter les professionnels de ce secteur, et créer entre eux des perspectives fructueuses de collaboration.

Dans ce contexte, les participants ont l’occasion de partager leurs expériences et d’adapter leurs cursus aux compétences et métiers requis par l’industrie textile et habillement dans chaque pays, mais également à travers la région Mena. Il s’agit entre autres de développer des synergies avec les acteurs clés de l’industrie textile et habillement et avec le secteur privé.



Il est à noter que dans le cadre de renforcement des capacités des institutions participantes, les ateliers de formations avancées élaborées tout au long du Mena Fashion Hub sont animés par des experts internationaux, enseignant notamment à l’école Mod’Art International de Paris, autour des thèmes la prévision des tendances, et le processus de création du design de mode. Des visites sur terrain sont également prévues au Centre sectoriel de formation en habillement de la Goulette, à Convergence l’Ariana – l’école de formation aux métiers de la mode, et au cluster de mode de Tunis au Denden mené par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (Onudi) dans le cadre du projet Creative Tunisia.

Communiqué.