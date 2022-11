IFT : «Allo Cosmos» en tournée à Bizerte, Tunis et Sfax

L’Institut français de Tunisie, organise avec le soutien de l’Institut français à Paris avec l’Alliance française de Bizerte et le Théâtre Municipal de Sfax une tournée du spectacle «Allo Cosmos» à Bizerte, à Tunis et à Sfax.

Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90.

Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…

Tout un monde en suspension, propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…

Production : L’Armada Productions / Coproduction : Le Triangle, Rennes (35), Festival Chorus des Hauts-de-Seine (92), Le 9-9bis, Oignies (62) / Avec le soutien du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne et le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

🗓 Le mercredi 02/11 à 15h30 au Théâtre le Majestic de Bizerte

🗓 Le samedi 05/11 au Théâtre RIO de Tunis : 1 représentation à 15h30 suivie d’une représentation à 19h00

🗓 Le mardi 08/11 au Théâtre Municipal de Sfax : 1 représentation à 14h30 suivie d’une représentation à 18h00

✅ Les représentations sont gratuites / places limitées à 200 personnes pour chaque représentation

👥 Spectacle tout public à partir de 4 ans

