JCC 2022 : le pianiste italien Mario Mariani en concert sur l’avenue Habib Bourguiba

Le pianiste italien Mario Mariani a donné un concert inédit hier soir, mercredi 2 novembre 2022, sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, dans le cadre de l’hommage des JCC à Federico Fellini.

La 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) rend hommage au maître du cinéma italien Federico Fellini (1920 – 1993) à travers le programme « Le monde selon Fellini » qui comprend la projection de trois de ses films cultes : «Huit et demi» (1963), «Amarcord» (1973) et «La voix de la lune» (1990), mais également une série de courts-métrages autour de son œuvre et de sa vie en présence de leurs réalisateurs Eugenio Cappucio, Catherine McGilvray, Gérald Morin et Francesca Fabbri Fellini.

Dans le cadre de cet hommage, le festival a invité le pianiste et compositeur italien Mario Mariani pour interpréter son spectacle « Les variations de Fellini » dans le cadre d’un concert en plein air ouvert au grand public sur l’avenue Habib Bourguiba pour revisiter quelques unes des musiques de films du Fellini.

F. B.