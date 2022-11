La hantise de la Grecque Maria Sakkari est un «remake» du quart de finale de Rome. Le vendredi 13 mai, elle a été battue au Grand Stand Arena de la capitale italienne par la Tunisienne Ons Jabbeur… Sakkari, 4e mondiale, a sèchement gagné le 1er set (6-1), mais Jabeur, alors 7e mondiale, a repris le contrôle du court en lui infligeant une défaite impromptue….

Par Samir Gharbi

Aujourd’hui, vendredi 4 novembre 2022, Ons, 2e, fera face à Maria, 5e, sur le court du Dickies Arena, à 50 km de la célèbre ville de Dallas et de «son univers irrésolu». Cet épisode, qui peut être mentalement dramatique pour les deux, commence à 19h, soit 1h de la nuit à Tunis…

L’enjeu du match : une qualification directe à la demi-finale. Avant l’entame du match, Maria Sakkari est première du groupe (avec 2 victoires face à Jessica Pegula et Aryna Sabalenka) alors qu’Ons Jabeur est deuxième (avec 1 défaite face Aryna Sabalenka et 1 victoire face à Jessica Pegula).

Pour passer en demi-finale, il faut être première ou deuxième du groupe. Mais, dans la tête des deux joueuses, la deuxième place est celle d’une défaite certaine puisqu’il faudra affronter la n°1 mondiale, la Polonaise Iga Świątek, qui sera sans doute leader du second groupe (le WTA Tour se compose, en effet, de deux groupes chacun de 4 joueuses). Donc, en accédant à la tête de son groupe, la gagnante affrontera la deuxième de l’autre groupe, sans doute, Caroline Garcia.

Sachant qu’Ons Jabeur a déjà battue la Française, le vendredi 9 septembre à l’Us Open de New York (6-1 et 6-3), vous comprendrez facilement la volonté de la Tunisienne de gagner – haut la main – son match contre Maria Sakkari. Elle sera qualifiée d’office, et en espérant que Pegula sauve l’honneur en battant Sabalenka, Ons se classera 1ère du groupe et Sakkari en 2e… A noter, qu’Ons jouera en connaissance de cause, le score du match Pegula-Sabalenka qui se jouera avant sera connu…

Selon les règles du tournoi-championnat WTA Tour (sur le modèle Round-Rodin), la qualification des ex-æquo se résoudra en fonction des scores (nombre de jeux gagnés/perdus, de sets gagnés/perdus et de confrontations directes).

Ons pourrait se qualifier même en perdant face à Sakkari avec 2 à 1… et pas avec 2 à 0. Elle a 6 chances, sur les 8 scenarii envisagés par WTA Tour, de passer au prochain tour (demi-finale)…

Le passé éclaire le présent

Nombre de titres gagnés : Ons 3 vs Sakkari 1.

Matchs gagnés/perdus en carrière pro : 392/213 (taux de réussite 65%) vs 402/262 (61%).

Gains en tournois : 9 millions de dollars vs 7,6 millions.

Age : 28 ans vs 27.

Taille : 1,67 m vs 1,72 m.

Evolution de leur classement mondial (meilleur de l’année) :

Sakkari a dépassé Ons de 2016 à 2021.

2015 : 118 pour Ons vs 168 pour Sakkari

2016 : 170 vs 89

2017 : 83 vs 48

2018 : 62 vs 29

2019 : 51 vs 22

2020 : 31 vs 20

2021 : 7 vs 6

2022 : 2 vs 3

Evolution du nombre de points :

Octobre 2020 : 1 883 pour Ons vs 2 405 pour Sakkari

Octobre 2021 : 3 455 vs 4 005

Octobre 2022 : 4 555 vs 3 121

Sur ses trois confrontations avec Sakkari, Ons Jabeur en a gagné deux et perdu une seule.

En juillet 2015, à Sobota-Rokietnica (Pologne) : Ons mène en deux sets, 7-5, 6-1;

En octobre 2020, à Ostrava (Tchéquie) : Ons perd en quart de finale. Après avoir gagné le 1er set (6-3), elle s’incline 3-6 et 1-6;

En mai 2022, à Rome (Italie), elle élimine sa rivale en quart de finale. Après avoir perdu le 1er set (1-6), elle l’emporte 7-5 et 6-1.

Et, en ce novembre 2022, une lueur d’espoir semble se dessiner pour une nouvelle conquête d’Ons qui, comme face à l’Américaine Jessica Pegula, ne baissera pas les bras, même s’ils sont bandés par du sparadrap !