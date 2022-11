Tunisie : l’EPPM appelée à reprendre son activité à l’usine El-Ghardhab à Tataouine   

Les centrales syndicale et patronale ont dénoncé, dans deux communiqués séparés, la décision de la société EPPM (Engineering Procurement & Project Management) d’arrêter son activité à l’usine de production de gaz d’El-Gardhab pendant une période d’un mois, sous réserve de renouvellement.

Tout en déplorant le retard qui résultera de cette décision dans l’achèvement d’un projet qui aura un impact significatif sur la vie économique et la réduction du chômage dans le gouvernorat de Tataouine, l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont appelé l’entreprise à trouver des solutions pour surmonter les difficultés et reprendre le travail au plus vite afin de préserver la pérennité des emplois pour environ 177 travailleurs, tout en garantissant leurs droits matériels et en évitant une crise qui menace la paix sociale dans le gouvernorat.

Il est à noter que la société a confirmé, dans un communiqué publié lundi dernier, la suspension de ses travaux à l’usine de traitement de gaz d’El-Gardhab à Tataouine pour une durée d’un mois renouvelable, en raison de difficultés financières et techniques avec le partenaire public tunisien, à savoir l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap) et le partenaire chinois Jereh Group.

Cette décision a suscité une vague de colère parmi les travailleurs, considérant qu’elle a été prise sans avis préalable et soulignant le flou de leur situation professionnelle.

I. B.