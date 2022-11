Affaire Rached Khiari : Report du prononcé du jugement au 15 novembre 2022

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis, a décidé de reporter le prononcé du jugement dans l’affaire de l’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama Rached Khiari .

C’est ce qu’indiquent les proches de l’ancien député, dans un post publié, ce mercredi 9 novembre 2022, sur la page Facebook de ce dernier, en précisant que le prononcé du jugement a été reporté au 15 novembre courant.

Rappelons que Rached Khiari est détenu dans plusieurs affaires, quant à celle-ci, il s’agit d’une plainte intentée par le ministère de l’Education pour diffusion illégale des données personnelles suite à une visite qu’il avait effectuée au centre Nour pour malvoyants à Bir El Kasaa pour dénoncer des suspicions d’abus sexuels, tout en montrant les concernées, mineures, à visage découvert.

Il a ainsi été condamné dans cette affaire à 6 mois de prison pour «diffamation via les réseaux sociaux et violation des données personnelles de mineurs».

Rached Khiairi, qui est également poursuivis dans d’autres affaires, a aussi fait l’objet d’un mandat d’amener émis par le parquet militaire, pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce, après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président de la république d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de«haute trahison» et «d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Il avait pris la fuite après l’émission du mandat de dépôt avant d’être arrêté le 3 août dernier dans un café à Laouina, puis incarcéré en exécution de deux jugements d’une peine de deux ans prison chacun.

Y. N.