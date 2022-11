BNA – FTF : Tiki Taka, la nouvelle chanson de Mortadha Ftiti pour soutenir les Aigles de Carthage

En partenariat avec la Banque nationale agricole (BNA) et la Fédération tunisienne de football (FTF), le chanteur tunisien Mortadha Ftiti a sorti, hier, lundi 14 novembre 2022, un clip d’une chanson dédiée au soutien des Aigles de Carthage qui s’apprêtent à disputer la coupe du monde de football, Qatar 2022.

La chanson est nommée Tiki Taka.

Voici la fiche du clip :

Réalisé Par : Sendy Zardi et Fadhel Naija.

Production musicale: Fourat Boukadida.

Régisseur général : Houssem Mhadhbi.

Cadreur: Hakim Latiri.

Gestion d’artiste : Music is my life.

Distribution digitale : Watary.