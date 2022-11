Mondial 2022 : Séance d’entraînement de l’équipe de Tunisie avant le match amical contre l’Iran (Photos)

La Fédération tunisienne de football (FTT) a publié des photos de la séance d’entraînement de l’équipe de Tunisie qui rencontrera en amical, demain, mercredi 16 novembre 2022 la sélection iranienne, en préparation à la Coupe du monde 2022, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

La séance a démarré à 17 (heure de Doha) sur la pelouse du stade d’entraînements Al-Okla et a duré une heure et demie, en préparation du match contre l’Iran prévue, demain à 14 heures (heure Tunis/ 16h Doha) sans la présence des spectateurs et des médias, ajoute encore la même source.

La FTF a également indiqué que tous les joueurs qui représenteront la Tunisie à la Coupe du monde ont participé à cet entraînement.

Y. N.