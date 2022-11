Qatar 2022 : Tunisie Telecom mobilise les supporters derrière l’équipe de Tunisie

Qatar 2022, l’événement majeur du foot mondial qui s’ouvrira dans quelques jours à Doha, verra la participation de la sélection tunisienne, portée par ses supporters venus du monde entier et scandant d’une seule voix : «Ya Doha Jeyin».

A un mois du début du Mondial, des centaines de supporters tunisiens s’étaient rassemblés pour lancer le début des réjouissances et créer l’événement à leur manière bon enfant, avec tenues bariolées, craquage de fumigènes et drapeaux tunisiens portés à bout de bras pour montrer au monde que les supporters tunisiens sont prêts à conquérir Doha et y mettre de l’ambiance, comme il l’avaient fait, il y a quatre ans, à Moscou, à l’occasion du Mondial de Russie… Ils savent qu’on les attend, et ils ne comptent pas passer inaperçus.

Aussi, quelques jours plus tard, leur appel a-t-il été entendu par nos concitoyens aux quatre coins de la planète, qui se sont empressés de scander eux aussi «Ya Doha Jeyin» en réservant leurs billets et en faisant leurs valises pour se donner rendez-vous dans la capitale qatarie.

De Paris à Montréal, en passant par Athènes et New York, et d’autres métropoles en Islande, au Mexique et ailleurs… tels des ambassadeurs de la bonne humeur, ils ont tous rejoint l’effervescence des supporteurs tunisiens qui les ont précédés sur place.

Le célèbre spot publicitaire conçu par les équipes de Tunisie Telecom, «Ya Doha Jeyin», qui a largement contribué à la mobilisation des supporters tunisiens à travers les réseaux sociaux et créé un élan de ferveur patriotique et sportive autour des Aigles de Carthage et de leur équipée qatarie.

Ce film de campagne de l’opérateur historique a été dévoilé le 12 novembre : la fraîcheur des images, les rythmes entraînants de la musique, l’enthousiasme des jeunes et l’atmosphère bon enfant dégagée par les supporters ont suscité un fort mouvement de sympathie parmi les Tunisiens.

La recette de succès de ce sport publicitaire réside dans la drôlerie des scènes, la tendre évocation des traditions nationales, le recours au second degré pour donner à la «grinta» des supporters une dimension artistique, portée par un savoir-faire 100% tunisien.

Ce film nous offre un portrait de groupe de supporters qui, vêtus de rouge et de blanc et portant haut la diversité et la richesse de la culture nationale, y compris nos spécialités culinaires (du «lablabi», au «mraweb» en passant par le «felfel cheya7»), ont «envahi» Doha et ses environs, qu’ils ont animé avec leurs chants et danses, dans une profusion de sons et de couleurs.

Quel que soit le parcours de l’équipe nationale lors de ce mondial, et on lui souhaite d’aller le plus loin possible dans la course, le trophée du «meilleur public de foot» pourrait revenir une nouvelle fois aux Tunisiens… TT pourrait alors s’enorgueillir d’y avoir beaucoup contribué!

Pour interagir avec cette campagne sur la page Facebook de Tunisie Telecom.

Communiqué.