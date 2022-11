Tunisie : Empêché de voyager, Fadhel Abdelkefi répond au ministère de l’Intérieur

Fadhel Abdelkefi président du parti Afek Tounes a réagi aux déclarations du porte-parole du ministère de l’Intérieur Fakher Bouzghaya relative à son interdiction de voyage.

Alors que Faker Bouzghaya avait annoncé que le Tribunal de première instance de Tunis avait émis une interdiction de voyage à l’encontre de Fadhel Abdelkefi pour expliquer les raisons pour lesquelles il a été empêché de prendre l’avion, aujourd’hui, le concerné a publié un post sur sa page Facebook, afin d’informer l’opinion publique qu’il s’est rendu au Tribunal de première instance de Tunis et qu’il n’a trouvé aucune affaire déposée à son encontre.

«Je veux comprendre : il y a une affaire, je suis interrogé puis je suis interdit de voyage ou bien c’est l’inverse qui se passe : on m’interdit de voyager le temps de chercher une affaire pour laquelle on va me convoquer», a-t-il écrit, et de conclure : «J’invite le ministère de l’Intérieur ou de la Justice ou n’importe quelle partie responsable à me dire qui m’a interdit de voyager ?».

Y. N.