Tunisie : L’avocat Mehdi Zagrouba devant le juge d’instruction en vertu du décret 54

Le ministère public près du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de traduire l’avocat Mehdi Zagrouba devant le juge d’instruction, en vertu du décret n°54, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

L’avocat fait l’objet d’accusations liées à l’utilisation de systèmes de communication et d’informations «pour répandre de fausses rumeurs, attribuer de fausses informations dans le but de diffamer les autres et leur porter préjudice physiquement et moralement et diffuser un discours de haine.»

Zagrouba avait précisé, hier, que l’instruction judiciaire a été ouverte sur ordre de la ministre de la Justice Leila Jaffel, suite à ce qu’il a qualifié de «révélations relatives à des dépassements et à des actes criminels», en l’accusant d’instrumentaliser «la police et des magistrats pour terroriser et à harceler d’autres juges ainsi et des avocats»

