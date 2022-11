Crise environnementale à Sfax : Rassemblement, jeudi matin, devant le siège du gouvernorat

L’Union régionale du travail (URT) de Sfax relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, à l’issue d’une réunion d’urgence organisée ce soir, qu’un rassemblement de protestation sera organisé demain, jeudi 17 novembre 2022 devant le siège du gouvernorat, afin d’appeler les autorités à trouver une solution urgente au problème environnemental lié aux déchets et qui menace sérieusement la santé des habitants.

Face à la détérioration de situation environnementale qui devient de plus en plus dangereuse et qui s’est aggravée après l’incendie dans la décharge provisoire et face à l’incapacité des autorités locales et régionales à trouver des solution concrètes et radicales, l’URTT a appelé à s’unir pour protéger la vie des habitants et leur permettre de vivre dans un environnement sain.

La même source a déploré la gestion de cette crise par le gouverneur de Sfax, en dénonçant «sa politique du populisme et ses déclarations provocatrices à travers lesquelles il a manqué de respect aux habitants ainsi que son appel à la fermer l’accès à Facebook, au lieu de chercher des solutions urgentes».

Il a de ce fait été décidé d’organiser un rassemblement de protestation de deux heures, de 8 à 10h, avec la participation des syndicalistes, des composantes de la société civile et des habitants, pour exprimer leur mécontentement quant à la détérioration de la situation environnementale et sanitaire dans la région, sachant que les cours seront également suspendus durant cette même période, à en croire un communiqué du Syndicat de l’Éducation.

