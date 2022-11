Tunisie : la reprise économique reste insuffisante, estime la BAD   

La Banque africaine de développement (BAD) estime que la reprise de l’activité économique en Tunisie n’est pas suffisamment robuste pour retrouver les emplois perdus depuis le début de la pandémie de Covid-19, et à fortiori depuis la «révolution» de 2011.

On sait, en effet, que la Tunisie a besoin d’un taux de croissance annuel moyen de 6 à 7% sur une durée d’une dizaine d’années pour espérer résorber un taux de chômage qui peine à descendre au-dessous de 15% depuis une décennie. Or, sa croissance du PIB peine à décoller. Elle devrait s’établir à 2,5% en 2022 et 3,2% en 2023, sous l’effet de la relance des secteurs touristique et industriel, selon le rapport sur les «Perspectives économiques en Afrique du Nord en 2022» rendu public par la BAD, mercredi 16 novembre 2022, à Tunis.

Selon la BAD, les projections réalisées montrent qu’il est nécessaire d’améliorer le climat des affaires et de stimuler la concurrence afin d’accélérer la reprise des investissements privés. Un rétablissement de la viabilité des finances publiques, une gestion prudente de la dette et la disponibilité de denrées alimentaires essentielles à des prix abordables pour les populations vulnérables seront nécessaires pour atténuer les risques : la quadrature du cercle en somme pour un gouvernement qui n’a pas montré une grande compétence en matière socioéconomique, serions-nous tentés d’ajouter.

Toujours selon le rapport, la reprise enregistrée en 2021 en Tunisie a été stimulée par l’industrie manufacturière et les services. Le choc lié à la pandémie mondiale en 2020 a provoqué une grosse récession dans le pays avec une réduction du PIB de 8,7%. L’année 2021 a été marquée par une embellie importante avec une croissance du PIB de 3,4%.

Cette reprise, associée à l’amélioration des performances des secteurs de l’industrie et des services, a favorisé une augmentation des exportations. La demande totale a connu une hausse, en partie grâce à une poussée de 24,5% des investissements du secteur privé, après une contraction de 26,8% en 2020.

Il convient de préciser ici que, elon le rapport de la BAD, le taux de croissance du PIB en Tunisie (2,5% en 2022 et 3,2% en 2023) reste inférieur à celui de la moyenne de la région de l’Afrique du Nord, qui se situera au niveau de 4,5% en 2022 et de 4,2% en 2023.

I. B.