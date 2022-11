Tunisie : L’Association des magistrats poursuit l’avocate Wafa Chedly en justice

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé dans la soirée de ce jeudi 17 novembre 2022, le dépôt de quatre plaintes contre l’avocate Wafa Chedly, et ce, pour diffamation et propagation de fausses informations.

L’AMT affirme avoir pris connaissances de posts publiés sur les réseaux sociaux par Me Chedly, estimant qu’il s’agit de «mensonges portant atteinte à la dignité, à la réputation et à la considération du Président de l’Association Anas Hmaidi» , tout en soulignant que «ces pratiques rappellent les méthodes de l’ère de la tyrannie».

Dans son communiqué, l’AMT dénonce fermement la diffusion de fausses informations par la concernée, «qui plus est au vu et au su de la ministre de la Justice et dans l’impunité totale de toute responsabilité concernant la diffusion continue, depuis des mois, de fausses nouvelles et de grossières erreurs touchant à la dignité des personnes, de leurs familles et même de leurs enfants».

La même source a dénoncé une «campagne systématique ciblant le président de l’AMT, incombant cela à ses positions de défense de l’indépendance de la justice et des juges», sachant que 4 plaintes pénales ont été déposées à cet effet et que l’Ordre des avocats a été avisé et qu’une plainte lui a également été remise à ce propos, tout en l’appelant à «adopter une position ferme qui appelle à la responsabilité contre ces pratiques honteuses qui violent l’éthique et la mission de la profession d’avocat».

L’Association des magistrats tunisiens a aussi appelé le ministère public à «assumer ses responsabilités en traitant les plaintes avec sérieux», demandant, par ailleurs, aux magistrats de recourir à la justice pour tous les faits susceptibles de leur porter atteinte.

Wafa Chedly, faut-il le rappeler, fait également l’objet d’autres plaintes pour diffamtions, déposées notamment par Wadii Al-Jari, Samir Dilou, Lotfi Mraihi, Ahmed Souab, ainsi que la famille Ben Gharbia…

Y. N.