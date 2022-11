Tunisie : Sami Ben Slama commente sa convocation par la Brigade criminelle d’El-Gorjani

L’ancien membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) Sami Ben Slama a annoncé, ce lundi 21 novembre 2022, avoir été convoqué devant la brigade criminelle d’El Gorjani.

Dans un post publié sur son compte Facebook, Sami Ben Slama a publié la convocation qui lui est parvenue et dont l’objet n’a pas été spécifié, sachant qu’il sera entendu, mercredi, en tant qu’accusé.

On sait cependant que l’Isie avait annoncé, en août dernier, son intention de le poursuivre en justice après qu’il ait notamment remis en cause les résultats du référendum du 25 juillet, critiqué le président de l’Isie Farouk Bouasker et qu’il ait dévoilé les conflits avec ses anciens collègues de l’Instance.

C’est pour cela que le concerné a commenté sa convocation, en mettant en garde contre « toute prise de poste de responsabilité, la liberté d’expression et le travail honnête… » : «Prenez garde d’essayer de servir honnêtement ce pays, ou bien ce peuple … ou d’essayer de réformer, ou même de vouloir changer quelque chose», a-t-il notamment écrit.

Rappelons que l’Isie a officiellement annoncé, le 25 août dernier, la fin de mandat de Sami Ben Slama est officiellement et légalement fini. Il avait de son côté dénoncé cette décision, estimant avoir été évincé pour des motifs mensongers et que celle-ci est illégale, en affirmant qu’il garde de ce fait sa place en tant que membre de l’Isie…

