Laïdouni, élu homme du match : «Je suis heureux de recevoir ce trophée…C’est une fierté de représenter la Tunisie» (Vidéo)

Le milieu de terrain des Aigles de Carthage Aïssa Laïdouni a été élu homme du match à l’issue de la première journée du groupe D de la Coupe du monde au Qatar, avec une Tunisie qui a réalisé un super match et tenu tête au Danemark (0-0).

Pour sa première apparition en Coupe du monde Aïssa Laïdouni a brillé sur le terrain, livrant une excellente performance et a été, sans surprise élu homme du match, trophée dont il se dit fier.

A l’issue du match, il a déclaré à la chaîne beIN Sports être heureux de son premier match en Coupe du monde : «Le plus important tout de même c’est le résultat de l’équipe… et je suis très heureux du match et j’espère qu’on va pouvoir continuer contre l’Australie»

«C’est toujours une fierté de représenter la Tunisie. On a toujours une grande envie quand on rentre sur le terrain avec ce maillot… Après bien sûr l’envie était de prendre des points, on savait que c’était difficile contre le Danemark qui joue très très bien. Donc, on n’était pas venu ici pour faire match nul», a-t-il encore ajouter. Et de conclure : « On est vraiment venu pour faire un résultat pour faire un résultat et on a eu des chances pour faire mieux mais on est heureux de ce résultat».

Y. N.