Tunisie : La FTF modernise ses installations avec le soutien de FIFA Forward

Maximiser le développement du football est parmi les principaux objectifs de la Vision de la FIFA 2020-2023. Et encourager la construction d’infrastructures est l’un des moyens pour l’atteindre. C’est dans ce cadre que l’instance dirigeante du football mondial a soutenu un projet, en Tunisie, visant à construire et rénover des infrastructures du Centre Technique de sa Fédération de Football.

Cet ambitieux projet, auquel la FIFA a contribué à hauteur de 50% via son programme Forward, prévoit la construction d’un centre d’hébergement confortable ainsi que d’un complexe médical moderne. Le chantier devrait se terminer dans quelques semaines.

«Le football tunisien, et l’équipe nationale en particulier, en avait grandement besoin», confie Youssef Msakni, capitaine de la sélection tunisienne. «Ces infrastructures apporteront du confort pour les joueurs. Par ce genre de projet, le football tunisien tend vers le professionnalisme. Je suis convaincu que le succès passe par des outils de ce type».

Équipé à la fois pour les soins, la récupération et la relaxation, ce nouveau site sera mis à la disposition des joueurs des différentes catégories d’âge de l’équipe nationale, mais pas seulement : «Il est destiné à toutes les équipes et tous les clubs du monde, et particulièrement les équipes africaines de passage en Tunisie», précise Wadie Jary, Président de la FTF.

«Ce complexe sera bénéfique aux joueurs en termes de capacités physiques, de fourniture de soins, et d’idées sur la façon d’aborder le football», explique Souheil Chamli, médecin au sein de la Fédération Tunisienne de Football. «Il va leur apporter du bien-être dans la pratique de leur sport mais aussi dans leur vie de tous les jours. Car le football n’est pas moins un état d’esprit qu’un sport»

Une philosophie partagée la FIFA et par son Président Gianni Infantino qui souhaite développer un football mondial moderne, accessible et inclusif.

Communiqué