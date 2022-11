Les perspectives de coopération entre la Tunisie et la Berd

La Première ministre Najla Bouden et le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) Jürgen Rigterink ont ​​passé en revue mardi 22 novembre 2022 les «excellentes relations qui lient la Tunisie et cette institution financière».

Bouden a salué, lors de cette réunion, à laquelle participait la responsable des opérations de la Banque en Tunisie, Nodira Mansurova, «les précieux projets financés par la banque et les perspectives de coopération future avec elle dans divers domaines», lit-on dans un communiqué de presse.

Rigterink a affirmé, pour sa part, «la volonté de la Berd d’accompagner davantage la Tunisie dans son processus de réforme pour réaliser sa croissance économique», ajoute le même communiqué.

Relancer l’économie et améliorer le climat des affaires

La coopération financière et technique entre la Tunisie et la Berd et les orientations du programme de réforme récemment lancé par le gouvernement en vue de relancer la croissance et de préserver les équilibres macro-économiques de l’État ont été les principales questions abordées par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, lors de sa rencontre, plus tôt dans la journée, avec le premier vice-président de la Berd.

Le programme de réforme vise, à travers ses différentes composantes, à asseoir une transition économique efficace et durable dans le cadre d’un nouveau modèle de développement basé sur la corrélation entre les dimensions économique et sociale, a souligné le ministre, selon un communiqué de son département diffusé mercredi.

Ce programme est conforme à la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035 et au plan de développement 2023-2025, a-t-il indiqué, passant en revue les principales mesures prévues dans le cadre de ce programme pour relancer l’activité économique, améliorer le climat des affaires, encourager l’initiative privée en la libérant des contraintes bureaucratiques et généraliser la numérisation.

Samir Saied a également souligné l’importance de l’appui financier et technique apporté par la Berd à la Tunisie au cours de la dernière décennie, soulignant la nécessité de renforcer davantage cette coopération et de s’appuyer sur l’expérience de la Banque dans les domaines prioritaires pour la Tunisie, tels que les partenariats privés, les énergies renouvelables, le dessalement de l’eau de mer, la digitalisation et la rénovation technologique.

Mieux faire connaître l’accord avec le FMI

Jürgen Rigterink a évoqué l’accord récemment conclu par la Tunisie avec le Fonds monétaire international (FMI), qui montre l’engagement du gouvernement dans les réformes socio-économiques, évoquant au passage la nécessité de mieux faire connaître le contenu de cet accord et le programme y afférent, soulignant la volonté de la Banque de continuer à accompagner la Tunisie, notamment dans la mise en œuvre de son programme de réformes et la réalisation des projets prioritaires de développement.

D’après Tap.