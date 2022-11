Recherche : l’IRMC fête ses 30 ans d’activités à Tunis

Avant que l’année 2022 ne s’achève, l’Institut de recherche du Maghreb contemporain (IRMC) organise les 2 et 3 décembre 2022 à Tunis un colloque pour célébrer 30 ans d’échanges et d’intégration scientifiques au Maghreb.

En rassemblant des chercheurs, des chercheuses et des soutiens à la recherche en lien avec l’IRMC, l’ambition de cette rencontre est de réfléchir à la façon dont les sciences humaines et sociales réussissent, ou non, en fonction des périodes et des aléas politiques, à produire et diffuser des savoirs dans, sur, avec et entre les sociétés maghrébines.

30 ans, c’est un bon moment pour dresser un bilan des recherches menées et partagées qui ont contribué à dés-essentialiser la région et à dé-spécifier les questions qui y sont travaillées tout en étant bien situées dans les sociétés étudiées.

C’est aussi un bon moment pour regarder et réfléchir ensemble à des projets à venir.

Implanté à Tunis, l’IRMC se veut, dès sa création, maghrébin et pluridisciplinaire.

Depuis ce lieu, les programmes, les partenariats et les formations se sont déployés en Algérie, au Maroc, en Libye et en Tunisie en étroite coopération avec les collègues et les institutions universitaires de ces pays.

Comment les rencontres entre chercheuses et chercheurs s’intéressant au Maghreb contemporain ont-elles été rendues possibles ? A quoi ont-elles abouti ? Quelle recherche et quelles sciences humaines et sociales ont-elles dessinées et comment ? Comment, enfin, prolonger et enrichir ces échanges et l’intégration scientifique du Maghreb pour les années qui viennent ?

A ces questions, ce colloque propose de réfléchir collectivement.

Communiqué.

Vous pouvez aussi consulter le site, la lettre des 30 ans et la lettre n°80 de l’InSHS-Rubrique Vie des Labos (p27) article «Institut de recherche sur le Maghreb contemporain : trente ans de recherche euro-maghrébine».