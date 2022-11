Shigellose-Tunisie : Campagnes de sensibilisation et d’information en milieu scolaire

Le ministère de la Santé a annoncé que des campagnes de sensibilisation et d’information ont été organisées dans plusieurs régions du pays, en particulier en milieu scolaire, afin de prévenir contre la Shigellose (maladie intestinale aiguë causée par une bactérie appartenant à la famille des Shigella Sonnei).

Alors que la Tunisie a enregistré 96 cas de Shigellose, et qu’une fillette est décédé dimanche dernier à Tunis, les services sanitaires ont lancé des campagnes afin d’expliquer aux enfants, les premiers touchés par la bactérie, ainsi qu’à leurs parents, les gestes à adopter afin d’éviter les contagions.

Les services du département de la Santé, en collaboration avec les structures éducatives, des bénévoles et des organisations de la société civile, ont ainsi organisé des campagnes de sensibilisation et d’information à Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Béja, Manouba, Gabès et Sfax, sachant que celles-ci se poursuivront dans d’autres régions.

L’accent a été mis sur la necessité de se laver les mains fréquemment en milieu scolaire et collectif, comme à la maison, pour prévenir des maladies et en particulier la Shigellose, qui se présente par de la diarrhée aiguë, des maux de ventre, de la fièvre et des vomissements.

Pour rappel, voici les recommandations du ministère de la Santé, à ce propos :

Lavage fréquent des mains avec du savon notamment avant la préparation des repas, après avoir mangé et après avoir changé les couches des nourrissons

Nettoyage et désinfection des sanitaires avant et après utilisation

Se couper les ongles.

Usage de l’eau potable provenant d’eaux contrôlées et dans l’impossibilité de s’en procurer, faire bouillir l’eau

Respect des règles d’hygiène pour la préparation des aliments, en particulier les fruits et kles légumes ainsi que la vaisselle

Jeter les couches des bébés contaminés dans des sacs étanches

Jetez les déchets de façon hygiénique et journalière tout en luttant contre les mouches à la maison

Interdiction de nager jusqu’à ce qu’à la guérison

Boire beaucoup

Privilégier l’allaitement naturel.

Contacter un médecin en cas de diarrhée

Toute personne contaminée doit rester à la maison et suivre les instructions du médecin et éviter tout contact avec le reste des membres de la famille.

Y. N.