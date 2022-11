Tunisie : Nadia Akacha : «Demain est un autre jour…»

Réagissant à la révélation, hier soir, via les réseaux sociaux, d’une affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, l’ancienne directrice de cabinet du président de la république, Nadia Akacha, a écrit dans un poste publié aujourd’hui, samedi 26 novembre 2022, sur sa page Facebook, que l’insertion de son nom dans des affaires qui n’ont rien à voir avec elle est «dégoûtant et honteux», selon ses termes.

Mme Akacha, qui a quitté la Tunisie au lendemain de sa disgrâce, a ajouté qu’elle «s’est longtemps tue par respect pour son devoir de réserve et son sens des responsabilités», ajoutant: «Mais face à cette absurdité, à ce harcèlement et à cette volonté de dénigrement, pour la simple raison que j’ai réussi là où d’autres ont échoué, je pense que le devoir dicte de révéler toute la vérité». Et conclure sur le ton de la menace : «Demain sera un autre jour…» Traduire : toute chose a une fin.

I. B.