Tunisie : paris sportifs en ligne et complot contre la sûreté de l’Etat !

Le juge d’instruction du Bureau n° 33 au tribunal de première instance de Tunis a émis, le vendredi 25 novembre 2022, des mandats d’arrêt contre quatre accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, dont un ancien commissaire et un ancien agent de sécurité.

Selon Mosaïque FM, le juge d’instruction a également décidé d’interdire de voyage tous les suspects, dans l’attente de la poursuite des enquêtes et des interrogatoires liés au dossier, et qui concernent 25 personnes, et toutes autres que l’enquête en cours pourrait révéler.

Rappelons que le parquet du tribunal de première instance de Tunis a autorisé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de 25 personnes, dont d’éminents professionnels des médias, d’anciens responsables, des hommes politiques, des syndicalistes de la sécurité, d’anciens cadres sécuritaires, et des figures bien connues de la télévision.

Selon les données disponibles, l’enquête porte sur des crimes de formation d’une entente à caractère criminel, atteinte aux biens privés, complot contre la sûreté de l’Etat, établissement de liens avec des agents étrangers dans le but de porter atteinte à la diplomatie, faux et usage de faux et outrage au président de la république.

Il a été décidé de confier à un juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis d’effectuer les enquêtes nécessaires concernant la liste des personnes concernées et prendre à leur encontre les mesures conservatoires nécessaires.

Il est à noter que l’affaire porte sur ce qui a circulé dans les réseaux sociaux et les médias au sujet d’une structure de paris sportifs en ligne.

