Marianne Catzaras présente son recueil de poésie « J’ai fermé mes maisons » à Paris

La Maison de l’Amérique latine à Paris accueillera, le mercredi 7 décembre, la poétesse et photographe tuniso-grecque Marianne Catzaras qui présentera son recueil de poésie « J’ai fermé mes maisons ».

L’Institut du Tout-Monde et les éditions Bruno Doucey organisent une rencontre autour de la poésie consacrée au dernier recueil de l’artiste visuelle et poétesse Marianne Catzaras, avec la participation du poète et éditeur Bruno Doucey et de l’artiste et autrice Sylvie Glissant.

La rencontre sera l’occasion de présenter le recueil de poésie « J’ai fermé mes maisons » sorti en 2021 dans lequel la poétesse rend hommage à sa double identité méditerranéenne.

F.B