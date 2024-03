Layali Ramadan 2024 : Soirée dédiée à la Journée internationale de la poésie à l’IFT

Dans le cadre des soirées « Layali Ramadan 2024 », l’Institut français de Tunisie vous propose un soirée dédiée à la « Journée internationale de la poésie » avec trois moments forts, le jeudi 21 mars à 21h30.

🔹 La soirée débute tout en poésie orchestrée par Marianne Catzaras. Sous le ciel étoilé de la Méditerranée, l’artiste-poétesse invite des voix artistiques diverses pour raconter l’histoire du monde et ses tourments, mais aussi une vie d’espoir et de rêves. Venez célébrer la poésie, le pays, l’amour, le combat, la nostalgie… avec Ahlem Ghayaza, Moncef Louhaibi, Malek Sebai et bien d’autres.

🔹 La médiathèque de l’Institut français de Tunisie vous propose un atelier d’initiation à la calligraphie arabe avec Noura Mzoughi, artiste plasticienne pluridisciplinaire.

Cet atelier est destiné au jeune public (à partir de 10 ans) sur inscription auprès de : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com

🔹 « Quelle langue parlait Cro-Magnon ? », « À qui appartiennent les langues ? », « Peut-on tout dire dans toutes les langues ? »… Venez jouer avec les langues et explorer la diversité linguistique avec nous à l’occasion de la « Fête de la Francophonie ».

Cet atelier est ouvert à tous sans limite d’âge.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Communiqué