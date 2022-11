Tunisie-France : Déclaration de l’homme du match Wahbi Khazri (Vidéo)

Wahbi Khazri élu homme du match après la victoire de la Tunisie contre la France grâce à un but qu’il a marqué (58′), n’a pas caché sa déception suite à l’élimination des Aigles de Carthage. Il a cependant exprimé sa fierté d’avoir battu les Bleus, champions du monde en titre, et de lancer : «On a essayé de rendre fier le peuple tunisien ce soir…».

Dans une déclaration ce mercredi 30 novembre 2022 à la chaîne beIN Sports, l’attaquant tunisien a également exprimé sa déception quant au résultat du match remporté par l’Australie contre le Danemark, et qui a évincé la Tunisie des 8e de cette coupe du Monde, qui s’est contenté d’une 3e place dans le groupe D.

«En tant que compétiteurs on aurait aimé se qualifier… Mais cette victoire fait du bien, on a montré un beau visage et qu’on a du caractère et qu’on était capable de faire de belles choses. On a des regrets sur les deux premiers matchs personnellement, car on était capable de beaucoup mieux notamment offensivement. Mais je veux quand même souligner l’état d’esprit du groupe, on a un groupe solidaire et soudé», a -t-il ajouté.

Wahbi Khazri s’est également dit très content de sa prestation lors du match, ce soir, contre la France, en commentant : «Vous savez les gens ont la mémoire courte. Des fois Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j’ai pu faire dans le passé. Je n’ai pas la prétention d’être un top joueur comme certains qui étaient en face, mais j’aime le ballon, j’aime rendre les gens heureux et produire du beau football. Et je pense que ce soir je suis récompensé parce que je me donne à fond à chaque fois, alors je ne fais pas tout bien, mais personnellement je suis vraiment content de ce que je peux faire».

Et de conclure : «On a essayé de rendre fier le peuple tunisien ce soir, on l’a fait d’une belle manière. On a battu une très belle équipe maintenant je leur souhaite le meilleur… J’espère qu’ils vont aller au bout, parce qu’ils ont des gens biens dans cette équipe, il y a en a beaucoup que je connais et j’espère qu’ils vont aller loin».

Y. N.