Tunisie-Imed Ben Halima: «Rached Ghannouchi ne sera jamais incarcéré dans aucune affaire»

Commentant le maintien en liberté du président d’Ennahdha après avoir été auditionné par le juge d’instruction près du pôle antiterroriste dans le cadre de l’affaire des réseaux d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflit, Me Imed Ben Halima a lancé : «Je répète ce que j’ai déjà dit : Rached Ghannouchi ne sera jamais incarcéré dans aucune affaire». Vidéo.

L’avocat et activiste politique, qui intervenait hier, mardi 29 novembre 2022, dans l’émission Studio Shems, a cité les noms de cadres sécuritaires incarcérés dans plusieurs affaires, notamment Lazhar Loungou, Mohamed Ali Laroui et Habib Sboui, et s’est interrogé à ce propos : «Pourquoi les responsables sécuritaires sont-ils seuls à payer la facture ? Ont-ils travaillé pour leur propre compte ou pour celui de partis et de dirigeants politiques qui ont tiré profit de leurs actions ? Pourquoi sont-ils seuls à être incarcérés alors que les responsables politiques jouissent de la liberté ?»

«On cherche la vérité à la petite cuillère», a lancé Me Ben Halima, tout en s’empressant de préciser qu’il ne condamne pas les juges et ne les défend pas non plus, ajoutant qu’il les comprend parfaitement.

«Avec les décrets qu’il a promulgués récemment, le président de la république dispose du sort professionnel des juges, qu’il peut nommer, muter ou limoger à tout moment. Après la radiation de cinquante sept juges sur la base de rapports de police et sans possibilité de recours, leurs collègues travaillent dans une atmosphère de terreur. Ils ont peur, font des calculs et évaluent la situation politique avant de prendre des décisions. Et cela est compréhensible», a expliqué Me Ben Halima.

I. B.