Affaire Instalingo : Le recours du ministère public rejeté, Ghannouchi maintenu en liberté

La cour d’appel du tribunal de Sousse a confirmé, ce mardi 29 novembre 2022, la décision du juge d’instruction en charge de l’affaire Instalingo, de maintenir le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi en liberté.

C’est ce qu’a indiqué l’avocat Sami Triki, membre du comité de défense du chef du parti islamiste, via un statut publié sur sa page Facebook, en précisant que le recours déposé, le 11 novembre, par le ministère public a été rejeté, ce jour.

Rappelons que selon Me Triki, Rached Ghannouchi n’aurait aucun lien avec cette affaire, qui a éclaté en septembre 2021, et qui implique plusieurs suspects dont des dirigeants, des journalistes, des sécuritaires et des hommes d’affaires, à l’instar de l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur et ancien attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie Mohamed Ali Aroui, qui est toujours en détention.

Notons aussi que les suspects dans l’affaire de la société Instalingo, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie, encourent de lourdes peines pour de graves chefs d’accusations, liées notamment à la sûreté intérieure de l’État.

