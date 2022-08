Tunisie : Mandat de dépôt contre Lazhar Loungou dans l’affaire Instalingo

Arrêté le 21 juillet en Algérie avant d’être remis aux autorités tunisiennes qui l’ont placés en détention, l’ancien directeur général des services spéciaux Lazhar Loungou a fait l’objet, ce vendredi 5 août 2022, d’un mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire Instalingo.

C’est ce qu’a indiqué Mosaïque FM, citant «des sources bien informées» et en précisant que le mandat de dépôt a été émis par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Sousse 2.

Rappelons que le parquet avait ordonné le 20 juin dernier, l’ouverture d’une information judiciaire contre 28 personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire liée à cette société dirigée à partir de la Turquie et implantée à Kalâa Kebira et qui est spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique.

Parmi les accusés, on compte notamment Mohamed Ali Aroui, ancien porte-parole du ministère de l’intérieur, qui a également occupé le poste d’attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie, des hommes d’affaires, des activistes ainsi que des blogueurs et administrateurs de pages Facebook, visés par de graves chefs d’accusations, notamment «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre».

Y. N.