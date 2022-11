Tunisie : préserver l’environnement ou créer des emplois ?

La pollution est un problème environnemental grave et rejoint la gestion des déchets parmi les problèmes environnementaux les plus importants de la Tunisie où les sacs plastiques constituent une source majeure de préoccupation. Mais les Tunisiens sont partagés quand il s’agit de prioriser la lutte pour préserver l’environnement à la lutte pour la création d’emplois.

C’est ce qui ressort de la dernière enquête d’Afrobarometer en Tunisie, dont les résultats viennent d’être révélés.

S’agissant de l’extraction des ressources naturelles qui ont lieu près de leurs communautés, la grande majorité des Tunisiens souhaitent davantage de réglementation environnementale.

La moitié des répondants trouvent que les bénéfices dépassent les coûts environnementaux, mais que les personnes ordinaires n’ont pas voix au chapitre des décisions prises et que les communautés ne perçoivent pas une part juste des revenus des exploitations.

Les résultats clés

▪ Près de 9 Tunisiens sur 10 (88%) estiment que les problèmes de pollution tels que l’accumulation des déchets/ordures ou des dommages à la qualité de l’eau sont graves dans leurs communautés, y compris 76% qui les considèrent «très graves».

▪ Aux yeux des Tunisiens, le traitement des déchets y compris plastiques est le problème environnemental le plus important, suivi par la pollution des sources d’eau, la gestion des déchets humains et la pollution de l’air.

▪ Près de 8 Tunisiens sur 10 (79%) affirment que les sacs plastiques représentent une source majeure de pollution dans le pays.

▪ Les Tunisiens restent divisés quant à choisir entre la protection de l’environnement aux dépens de la création d’emplois (45%) et la création d’emplois au détriment de la protection de l’environnement (44%).

▪ En ce qui concerne les exploitations des ressources naturelles qui ont lieu près de leurs communautés, une large majorité (83%) des Tunisiens affirment qu’il faut plus de réglementation environnementale. Environ la moitié des citoyens affirment que les avantages l’emportent sur les coûts environnementaux (48%), mais que les citoyens ordinaires n’ont pas voix au chapitre des décisions prises (48%) et que les communautés ne reçoivent pas une part équitable des revenus (49%).

Les enquêtes d’Afrobarometer

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l’échelle nationale.

L’équipe d’Afrobarometer en Tunisie, conduite par One to One for Research and Polling, s’est entretenue avec 1.200 adultes tunisiens entre le 21 février et le 17 mars 2022. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d’erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Tunisie en 2013, 2015, 2018 et 2020.

Communiqué.