Tunisie : Selon Ezzeddine Saïdane, la politique d’austérité aura des répercussions dangereuses

Selon l’économiste et expert financier Ezzeddine Saïdane, la politique d’austérité appliquée par l’Etat tunisien pourrait conduire à des répercussions fâcheuses sur le plan économique…

Intervenu ce jeudi 1er décembre 2022 sur Mosaïque FM, Saïdane a expliqué que cette politique signifie la réduction des dépenses publiques et de l’investissement public, ce qui est synonyme, selon lui à une limitation voire une suspension de l’activité économique du pays.

Ce que propose M. Saïdane, comme alternative, c’est de dynamiser le développement et l’investissement et de réorienter une partie des ressources de l’Etat vers l’investissement public, ainsi que de rationaliser les dépenses de l’Etat.

L’économiste a, par ailleurs, souligné la baisse du pouvoir d’achat des Tunisiens entre 40 et 50% depuis 2011, estimant qu’exercer plus de pression sur le citoyen représenterait un risque considérable sur les plans social et politique.

«Il faudra donc répartir les sacrifices sur les différentes classes sociales afin d’éviter l’implosion», a-t-il conclu.

C. B. Y.