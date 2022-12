Document : le Groupe AFD fête des 30 ans en Tunisie 

Depuis 30 ans, le groupe AFD améliore les conditions de vie des Tunisiens et des Tunisiennes. Le champ d’action et les niveaux d’engagement du groupe sont en croissance constante depuis 1992.

Le groupe Agence française de développement (AFD, Proparco, Expertise France et Digital Africa) fête en 2022 son 30e anniversaire d’activité en Tunisie. A cette occasion, il organise un événement le 7 décembre à Tunis pour mettre en avant quelques projets qu’il a soutenu en faveur de la jeunesse et la dynamique entrepreneuriale en Tunisie ainsi que les acteurs qui la portent.

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Son action s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies en 2015 et dans celui de la stratégie 100% Accords de Paris du groupe.

Le groupe AFD est composé de :

– l’AFD, en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable ;

– Proparco, filiale dédiée au financement du secteur privé dans les pays émergents et en développement. Elle finance des institutions financières, des projets d’infrastructures mais également des entreprises dans divers secteurs (agriculture, industries, services). Si elle peut financer les entreprises à divers stades de maturité (de la Série A à la grande entreprise), pour les projets très early stage, elle dispose elle-même depuis juin 2022 d’une filiale, Digital Africa, qui se consacre au renforcement de la capacité des entrepreneurs africains à concevoir et à déployer des innovations numériques au service de l’économie réelle;

– Expertise France (entrée dans le groupe le 1er janvier 2022), l’agence française de coopération technique.

La Tunisie est le plus important pays d’intervention d’Expertise France dans le monde; elle y déploie plus de 70 experts.

En 2021, le groupe AFD a octroyé plus de 12,1 milliards d’euros de financement pour la réalisation d’environ 1 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays partenaires. Environ 50% de ces financements ont concerné le continent africain.

Depuis 30 ans aux côtés de la Tunisie

Depuis 30 ans, le groupe AFD améliore les conditions de vie des Tunisiens et des Tunisiennes. Le champ d’action et les niveaux d’engagement du groupe sont en croissance constante depuis 1992. Depuis 1993, les engagements cumulés du groupe atteignent 4 milliards d’euros pour 200 projets soutenus, ainsi répartis entre secteur privé (17,5%); eau et assainissement (16,3%); développement urbain (15,9%); gouvernance de l’Etat (12,6%) éducation et formation professionnelle (8,5%) ; agriculture et pêche (7,3%); énergie (6,8%), transport (5,4%); environnement et la biodiversité (4,7%); santé (4,7%); société civile (0,3%).

Depuis 2015, Proparco a engagé plus de 100 M€ en financement direct en faveur des TPE/PME tunisiennes : banques et institutions financières (73 M€); microfinance (30 M€); éducation (1,2 M€); innovation (1,1 M€).

A fin 2022, ce sont plus de 50 M€ d’instructions qui sont en cours chez Proparco, avec deux secteurs prioritaires : énergies renouvelables (32 M€); santé (20 M€).

Enfin, Expertise France en Tunisie cumule des projets en cours d’un montant de 123,7 M€ dans les secteurs de l’entrepreneuriat, des migrations, de la santé, du patrimoine et de la réduction des inégalités de genre.

Tous ces engagements sont déclinés sous une large palette d’outils financiers, composée de prêts concessionnels, de subventions, de garanties, de participations et de conversions de dettes.

Solutions pour la jeunesse et de l’entrepreneuriat

Le groupe AFD intervient depuis de nombreuses années pour favoriser la formation de la jeunesse vers des métiers porteurs et les encourager vers l’entrepreneuriat. Ces actions passent par le financement d’écoles, le soutien à l’employabilité, le renforcement des dispositifs de création d’entreprises et d’accompagnement et par le financement des jeunes pousses et des TPME.

L’ensemble des solutions du Groupe AFD en faveur des entrepreneurs tunisiens est présenté dans la fiche «Choose Africa», l’initiative qui regroupe sous une même marque l’ensemble des outils et des projets en faveur de l’entrepreneuriat en Afrique.

La stratégie générale de ces interventions veille à assurer un continuum de solutions Groupe AFD :

– pour contribuer à structurer l’écosystème;

– par la formation et l’éducation ;

– en accompagnement technique des entrepreneurs;

– via le financement direct et indirect.

Afin de soutenir les entrepreneurs à différents stades de développement de leurs sociétés :

– en pré-amorçage et amorçage de startups;

– au moment du passage à l’échelle.

– puis pour favoriser l’expansion.

Les différentes étapes du déplacement presse, les 5 et 6 décembre, à Tunis et Bizerte, reflètent la variété de solutions et la cohérence du soutien du Groupe AFD à la jeunesse et à l’entrepreneuriat :

1. The Dot : issu d’une convergence d’objectifs et de visions entre les acteurs publics et privés représentés par le ministère des Technologies et de la Communication tunisien, la Fondation Tunisie pour le développement, Expertise France et la GIZ. The Dot , premier hub d’innovation digitale est devenu depuis son lancement en 2021, un lieu d’échange, de partage et de coworking, réunissant dans un même lieu, acteurs technologiques, opérateurs du numérique, startups et acteurs publics.

Expertise France, au travers du projet Innov’i – EU4Innovation, appuie la mise en place de ce lieu unique et contribue à plus d’un million d’euros à son financement.

2. GoMyCode dont la mission est de combler le fossé entre l’infrastructure éducative existante dans la région et les compétences numériques requises sur le marché du travail mondial actuel. La société, qui a démarré ses activités en Tunisie, est maintenant présente dans huit pays de la région Moyen Orient et Afrique. Chaque mois, plus de 1 000 nouveaux étudiants s’inscrivent à l’un des 30 cours de GoMyCode dans le but d’acquérir des compétences numériques très demandées sur le marché de l’emploi.

Proparco (avec Africinvest, Sawari Ventures et Wamda Capital) soutient depuis février 2022 l’expansion en Afrique et au Moyen-Orient de la startup tunisienne, grâce à une prise de participation de c. 1MUSD.

3. Flat6labs + Dabchy : Flat6labs est une société de capital-risque / amorçage majeure de la région MENA. Flat6Labs gère aussi des programmes d’incubation et d’accélération dans la région. L’un des programmes s’intitule Scale Up Tunisia, programme d’accélération pour les start-ups en phase de croissance. Il contribue à renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

Scale Up Tunisia a été financé à travers le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE), financé par l’Agence française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) tunisienne, avec l’assistance technique d’Expertise France (Groupe AFD). Flat6Labs est une participation de Sawari ventures, financé par Proparco.

Dabchy est une plateforme de vente en ligne de vêtements d’occasion entre particuliers, la première du genre en Tunisie. Sur le même modèle que des acteurs comme Vinted en Europe, Dabchy connecte des vendeurs qui présentent les articles dont ils souhaitent se séparer à travers un dressing virtuel, en fixant le prix de vente.

Dabchy est incubé par Flat6labs à travers le programme Scale Up Tunisia, financé par l’AFD. Parallèlement, Proparco soutient Dabchy directement via un financement Bridge by Digital Africa qui permet à de jeunes start-up d’obtenir rapidement un financement. Le prêt d’un montant de 150 000 euros a été accordé fin 2021.

4. Enda Tamweel et Souk El Kahina (Boutique du terroir) Enda Tamweel (détenue par l’ONG Enda) est une société pionnière de la microfinance en Tunisie qui détient plus de 80% de part de marché. Depuis 1995, Enda Tamweel a octroyé plus de 2,8 millions de micro-crédits à 730 000 micro-entrepreneurs. Elle sert actuellement 337 000 micro-entrepreneurs, essentiellement des femmes, aussi bien urbains que ruraux. Enda Tamweel compte près de 1 700 employés à travers le pays.

Prenant la suite de l’AFD, Proparco soutient Enda Tamweel, via l’octroi d’un prêt en monnaie locale équivalent à 8 millions d’euros en 2016, accompagné du co-financement d’une assistance technique pour la définition et le déploiement de sa stratégie «genre», visant à favoriser l’accès des femmes aux micro-crédits; et une prise de participation d’environ 5,9 millions d’euros dans Enda Tamweel dans le cadre d’une augmentation de capital d’un montant total de 72 millions de dinars (environ 24,3 millions d’euros).

Souk El Kahina (Boutique du terroir) Souk El Kahina propose un modèle de développement alternatif basé sur les principes du commerce équitable et local, visant à soutenir une agriculture durable et responsable afin d’assurer une production, une transformation et une commercialisation durables, permettant de générer des revenus et des emplois décents.

Une convention de partenariat de 4,6 millions d’euros a été signée entre la CDC tunisienne et l’AFD en mars 2021. Ce don est destiné à appuyer des initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie. Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative JET (jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie).

Dans le contexte de cette initiative, et depuis septembre 2018, le partenariat entre l’AFD et la CDC, à travers le projet EnLien, a permis d’appuyer cinq initiatives entrepreneuriales, dont Souk El Kahina, initié par Enda (elle-même donc financée par Proparco).

5. Ecole nationale d’ingénieur de Bizerte (ENIB) : l’objectif de l’ENIB est de former des ingénieurs polyvalents dotés d’une solide formation scientifique et technique qui se spécialiseront dans l’un des trois domaines suivants : le génie industriel, le génie civil ou le génie mécanique. Un partenariat académique et scientifique franco-tunisien s’est mis en place entre l’ENIB et le groupe des Écoles Nationales d’Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) ainsi que Polytech Clermont Ferrand.

L’ENIB est dimensionnée pour pourvoir accueillir plus de 1 000 étudiants sur son campus.

Après une longue expérience dans le financement du secteur de la formation professionnelle, l’AFD a étendu son intervention en Tunisie à l’enseignement supérieur en soutenant depuis 2021 la construction de cette école d’ingénieurs, via un prêt de 15 millions d’euros. Elle s’est engagée dans ce projet aux côtés de la République tunisienne.

6. Tunisia Baits : la première ferme écologique de production de vers marins destinés aux pêcheurs comme appât et aux fermes d’élevages de poisson et de crevettes comme aliment écologique. Elle a été créée en 2019.

Ces vers sont aussi utilisés comme indicateur de pollution de sédiments marins, en raison de leur capacité à bio-accumuler les métaux lourds tandis qu’ils génèrent la bioturbation du sédiment.

A travers le projet Enlien, financé par l’AFD et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise France, le Réseau Entreprendre a pu accompagner 31 entrepreneurs dont 13 femmes, et 14 startups dont 90% sont déjà labellisées. Dans ce cadre Tunisa Baits a également bénéficié d’un prêt d’honneur de 30 000 dinars (10 000 euros).

La diversité de ces exemples d’interventions du Groupe AFD démontre la volonté d’agir en faveur de l’ensemble de l’écosystème tunisien des startups, sur la formation et l’éducation, l’amorçage, et l’investissement direct en faveur de la croissance, à travers des investissements directs et indirects ainsi qu’un accompagnement technique sur-mesure.

Communiqué.