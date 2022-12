Développement : 30 ans d’actions du Groupe AFD en Tunisie

Quelques jours après avoir soufflé sa 81e bougie, l’Agence française de développement (AFD) fête ses 30 ans d’activité en Tunisie.

Une collaboration qui a vu le jour en 1992 et qui, depuis, a donné lieu au financement de quelques 200 projets représentant 4 milliards d’euros d’engagements en trente ans (dont un milliard d’euros sur les 6 dernières années), sous le signe de la coopération et du soutien sans faille à la transition économique, sociale et écologique tunisienne.

C’est au sein de l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (Insat) et entouré des générations futures de la Tunisie que le Groupe AFD, composé de l’AFD, de Proparco, d’Expertise France et de Digital Africa, a choisi de célébrer cet anniversaire. Une journée complète d’activités, intitulée «30 ans d’actions en faveur de la jeunesse et de l’entrepreneuriat en Tunisie» et dédiée aux jeunes étudiants ainsi qu’aux entrepreneurs, a été organisée ce mercredi 7 décembre 2022.

L’événement accueillait notamment le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, le directeur Afrique de l’AFD, Christian Yoka, la directrice du réseau et membre du comité exécutif de Proparco, Myriam Brigui, le directeur de l’AFD en Tunisie, Yazid Safir ou encore le directeur de l’Insat, Samir Hamza.

Attaché aux valeurs d’humanisme qui animent les Tunisiens et soucieux de la lutte contre les inégalités, le Groupe AFD n’a cessé d’appuyer, au cours de ces années d’activités en Tunisie, toute une jeunesse aspirant à améliorer et à faire évoluer les choses.

Environnement, promotion de l’agriculture, formation des jeunes et lutte contre le changement climatique… l’AFD n’a jamais lésiné sur les moyens ni les efforts afin de venir en aide aux acteurs nationaux désireux de faire avancer les projets, de casser les barrières et de réduire les fossés existants.

Cet événement a été l’occasion de réunir plusieurs acteurs universitaires, financier (tunisiens et français) entrepreneurs et également des partenaires techniques pour traiter les questions de la formation des jeunes, lors du panel autour l’évolution de la formation des ingénieurs en Tunisie par exemple, mais aussi autour du «Sport et développement» à l’occasion du tournoi de basket organisé pour les étudiants de l’Insat.

Une journée riche en enseignements, où de nombreux workshops et formations ont été organisés par les experts présents sur place, à l’instar de Lab’ess, l’incubateur tunisien à impact social et environnemental, The Dot, 1er hub d’innovation digitale en Tunisie ou encore de Minassa, l’incubateur de la scène culturelle et créative tunisienne.

Les Objectifs de développement durable, véritable axe stratégique de l’AFD ont également été au cœur de cette journée, à travers un concours d’idées entrepreneuriales, développé dans le cadre du projet Innov’i – EU4 Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, contribuant ainsi au développement d’idées innovantes et répondant également aux défis du développement durable auxquelles les générations futures sont confrontées. Les lauréats ont été récompensés après délibération d’un jury composé d’experts de l’écosystème entrepreneurial.

L’événement a également été l’occasion de faire intervenir trois personnalités aux parcours professionnels inspirants, venues partager leur expérience avec un auditoire présent en nombre : Emna Kharouf, ancienne directrice de l’Atuge et associée Deloitte, Lamia Fourati, chief strategy officer du groupe OneTech, ainsi que Iheb Triki, co-fondateur et Ceo de la prometteuse startup Kumulus.

Enfin, la journée s’est clôturée avec le concert du duo Noor & Selim Arjoun produit par Akacia Productions, un des bénéficiaires du programme Afrique Créative financé par le Groupe AFD au profit des entrepreneurs des industries culturelles et créatives.

C’est dire les efforts déployés par le Groupe AFD afin d’aider la Tunisie à faire face aux enjeux futurs qui se profilent.

Communiqué.