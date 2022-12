Mission d’affaires tunisienne en Côte d’Ivoire

Une mission économique menée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect International) se déroule du 4 au 8 décembre 2022 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Composée de 70 investisseurs opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, des technologies de l’information et de la communication, de l’assurance et du BTP, la mission est en quête de secteurs à fort potentiel d’exportation et d’opportunités d’implantation. Les investisseurs présents ont des réunions de travail avec des responsables ivoiriens de haut niveau.

Le programme, conçu en collaboration avec les partenaires économiques locaux, prévoit aussi un forum économique tuniso-ivoirien, des ateliers sur le climat d’affaires en Côte d’Ivoire et des visites de terrain aux entreprises, aux zones industrielles, au port d’Abidjan, au Village des technologies de l’information, de la communication et des biotechnologies, ainsi qu’aux principaux pôles économiques du pays.

Pour sa part, la Société arabe des industries pharmaceutiques (Saiph) devrait terminer la construction d’une nouvelle usine pharmaceutique en Côte d’Ivoire d’ici la fin de 2023, a déclaré son directeur général, Ramzi Sandi à l’agence Tap, ajoutant que cette usine fournira 20% des besoins du pays en médicaments et augmentera de 20% la capacité de production de médicaments contre 6% actuellement.

Les projets des laboratoires Saiph

Ladite unité deviendra plus tard une plate-forme régionale pour l’exportation de médicaments, a aussi déclaré M. Sandi, ajoutant que les laboratoires Saiph investissent en Côte d’Ivoire, compte tenu de son importance stratégique, de l’accélération de sa croissance économique et de sa notation par les institutions d’investissement.

Cette nouvelle usine produira une grande variété de produits pharmaceutiques (médicaments pour les maladies cardiovasculaires et le diabète….) et fournira des emplois à environ 150 ouvriers ivoiriens. Elle attirera des travailleurs qualifiés tunisiens pour aider à mettre en place l’usine et superviser la production et la formation, d’autant plus que les industries pharmaceutiques nécessitent des protocoles et une expertise particuliers.

Les 70 hommes et femmes d’affaires tunisiens arrivés dimanche soir dans la capitale ivoirienne dans le cadre de la mission économique organisée par Connect International cherchent à renforcer leur position sur le marché africain en profitant de son ouverture après la signature de l’Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA). Ils ambitionnent d’accéder à ce marché à travers la mise en place de partenariats dans leurs secteurs d’activité.

La Tunisie est le premier fournisseur de la Côte d’Ivoire en divers produits, tels que le ciment blanc, le plâtre et l’huile d’olive.

La Côte d’Ivoire est le premier client de la Tunisie en Afrique sub-saharienne et le 4e sur le continent africain après l’Algérie, la Libye et le Maroc.

I. B. (avec Tap).