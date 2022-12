Tout ce que vous devez savoir sur le trading de la paire EUR/USD

Le trading de paires de devises est l’un des moyens les plus intelligents d’investir de nos jours. Considérant que le monde est sur le point d’entrer en récession en 2023, investir sur le marché des changes représente l’un des moyens les plus efficaces de tourner et de profiter.

Opter pour cette forme d’investissement établit le dilemme évident de décider quel type de paire de devises est le meilleur pour investir votre argent. Naturellement, vous pouvez choisir parmi de nombreuses options, c’est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur un seul: la paire euro dollar.

La paire de devises EUR/USD

L’euro et le dollar américain sont les devises les plus fortes du monde. Ils appartiennent aux économies les plus fortes, donc opérer dans leur cadre permet à votre opération d’être très réglementée et de se dérouler dans un marché relativement stable.

Ce n’est pas en vain que cette paire de devises est devenue la plus échangée au monde, puisqu’elle représente le plus grand nombre de transactions transparentes dans la finance mondiale. À cet égard, l’EUR/USD est le champion des superlatifs: c’est la paire de devises la plus populaire et la plus liquide.

Ce statut peut s’expliquer par quelques arguments : de nombreuses entreprises opèrent à la fois en Europe et aux États-Unis, de nombreuses données sont disponibles pour chacun de ces marchés, et la faible volatilité et la liquidité élevée des deux marchés font de cette paire de devises une cible pour beaucoup d’ambitions d’investissement.

L’histoire de l’EUR/USD

L’EUR/USD est une paire de devises assez récente, puisque l’EUR a été créé il y a moins de 20 ans en tant que monnaie qui englobait les économies européennes les plus importantes. L’un des aspects cruciaux de l’euro est qu’en tant que monnaie, il s’est renforcé très rapidement grâce à la volonté des gouvernements et des organismes financiers d’en faire une monnaie fiable.

Le dollar américain fait évidemment partie de l’économie mondiale depuis plus de deux cents ans, une période au cours de laquelle il s’est développé et a maintenu sa croissance au sein de l’une des économies les plus fortes du monde.

L’un des rares inconvénients de l’euro est représenté par ses taux d’intérêt, car il a sûrement subi une série de fluctuations au cours des dernières années. La crise financière de 2008 a certes affaibli cette monnaie, mais elle a aussi su se redresser convenablement avec l’aide des organisations internationales.

En d’autres termes, l’EUR/USD n’est pas une paire de devises parfaite, mais elle rejoint essentiellement les traditions, les efforts et les ambitions de deux des économies les plus fortes du monde, ce qui en fait un choix d’investissement très attractif.

Comment trader la paire EUR/USD

Le moyen le plus simple de commencer à investir dans cette paire de devises est d’entrer sur le marché Forex, où vous pouvez à la fois acheter et vendre des devises par paire de devises. Vous pouvez commencer à le faire en vous renseignant sur les subtilités du marché international, et une fois que vous avez couvert les fondamentaux, vous pouvez ensuite choisir une plateforme de trading afin de pouvoir commencer à investir votre argent dans l’espoir de réaliser un profit.

Gardez à l’esprit que vous devez effectuer de nombreuses recherches sur le marché sur lequel vous opérez. Trader la paire EUR/USD ne fera pas automatiquement de vous un millionnaire simplement parce que vous avez choisi de trader la paire de devises la plus populaire. Le monde du Forex est une entité très complexe, alors prenez-le au sérieux, faites vos devoirs, étudiez, recherchez et travaillez très dur, ce qui est le seul moyen de réussir dans un domaine aussi exigeant.