Tunisie-Trafic de faux billets : Deux faussaires arrêtés à Gafsa

La police secours de Gafsa a arrêté, ce jeudi 8 décembre 2022, deux jeunes faussaires en possession de faux billets de 10 et de 20 dinars tunisiens, qui ont été placés en détention, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’affaire a éclaté après qu’un commerçant ait signalé avoir été payé avec de faux billets de 20 dinars par deux jeunes de la région, qui ont été identifiés et arrêtés par une patrouille de la police secours qui s’est rendue sur les lieux. Lors de leur arrestation, ils étaient en possession d’autres faux billets de 20 dinars, ajoute la même source.

Lors de l’interrogatoire, l’un des suspects a avoué qu’il fabriquait lui même les faux billets, et une perquisition a été menée à son domicile, où les agents ont saisi un scanner, une imprimante et des faux billets de 10 et de 20 DT.

Sur ordre du parquet, les deux jeunes ont été placés en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.