Câble sous-marin SEA-ME-WE 4 : augmentation de la part de débit de la Tunisie

Au cours d’une visite effectuée vendredi 9 décembre 2022 au Centre international des câbles de communication sous-marins à Errimel, près de Menzel Jemil (Bizerte), le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a pris connaissance de l’évolution du projet international de câbles sous-marins SEA-ME-WE 4.

Il s’agit d’un câble de communication sous-marine constitué de fibres optiques d’une longueur 18 800 km qui relie l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. Il a été réalisé grâce à la coopération de 16 entreprises internationales de télécommunications et inauguré le 27 mars 2004, avec 17 stations établies dans 14 pays, dont la Tunisie.

La capacité totale de débit de ce câble, nécessaire à la communication Internet, passera de 2,6 térabits à 3,8 térabits, soit une augmentation de 1,2 térabits pour la Tunisie, dont la part était de 0,9 térabits.

Cette augmentation sera exploitée en juin 2023, dès que le fournisseur aura terminé ses travaux, et cela est conforme à l’orientation de l’opérateur national et à la stratégie de l’État visant à améliorer l’infrastructure numérique et à développer la capacité de connectivité de notre pays et de sa communication internationale.

