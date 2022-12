La France engagée à préserver la sécurité alimentaire en Tunisie

Une feuille de route ambitieuse destinée à aider la Tunisie à accroître sa sécurité alimentaire et sa résilience au changement climatique est en cours de finalisation, a déclaré l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant. (Illustration : Marcus Cornaro, André Parant et Fabrizio Saggio).

La feuille de route est conçue pour favoriser l’égalité des sexes dans les zones rurales, a encore déclaré Parant, mardi 13 décembre 2022, lors d’un séminaire de lancement d’un projet de jumelage lié à la santé animale impliquant la Tunisie, la France et l’Italie, et qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération tuniso-français renouvelé l’an dernier.

La France s’est engagée à coopérer avec le ministère tunisien de l’Agriculture afin de contribuer à préserver la sécurité alimentaire du pays, un défi majeur dans le contexte de la guerre en Ukraine.

La France continuera à soutenir les pays qui subissent l’impact de la guerre en Ukraine, comme la Tunisie, dans le cadre de la Mission résilience alimentaire et agricole (Farm).

Cette initiative européenne vise à amortir les répercussions de la guerre d’Ukraine dans plusieurs pays vulnérables sur les prix, la production et l’approvisionnement des céréales. La Tunisie est particulièrement vulnérable, a-t-il ajouté.

Les chiffres de la Banque mondiale montrent que la Russie et l’Ukraine ont fourni respectivement 60% et 66% des importations tunisiennes de blé tendre et d’orge en 2021.

D’après Tap.