Législatives en Tunisie : Réponse du tribunal administratif à la requête de la Haica

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a annoncé que le Tribunal administratif vient de rendre sa réponse quant à la demande de suspension de l’exécution de la décision de l’Instance électorale sur les modalités de la couverture médiatique des législatives, déposée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica).

Selon le communiqué publié ce par l’Isie, ce mercredi 14 décembre 2022, le Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension déposée par la Haica.

L’Instance électorale a de ce fait appelé les médias «et en particuliers audiovisuels à respecter le décret fixant les règles lors de la couverture du processus électoral»

Rappelons que la Haica a tiré la sonnette d’alarme quant à cette décision, estimant que celle-ci «représente une violation manifeste de la loi et constitue un danger pour le processus électoral, sa transparence et sa crédibilité et menace l’avenir de la liberté d’expression et d’information en Tunisie».

Y. N.